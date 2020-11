Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 4 novembre 2020: una sorpresa per Gabriella

Il Paradiso delle signore 5 torna domani, mercoledì 4 novembre 2020, con una nuova puntata, su Rai1 alle 15:55, e le anticipazioni parlano di sorprese in arrivo per Gabriella.

Vittorio porta il nipote Pietro al Paradiso per fargli conoscere il suo mondo. Agnese vorrebbe che Rocco partecipasse alla gara ciclistica con la squadra di Don Saverio anziché con quella di Armando e vedendolo indeciso, affida una missione speciale a Maria. E mentre Roberta è ancora incerta sulla decisione da prendere per il suo futuro, Gabriella riceve un'allettante proposta di lavoro, ma dovrà far combaciare tutti i suoi impegni. Vittorio cerca un confronto con Beatrice in merito al rientro di Pietro in collegio; la donna, però, ribadisce che le decisioni su suo figlio spettano a lei.

