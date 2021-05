Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 4 maggio 2021: il destino di Marcello appeso a un filo

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 4 maggio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni non fanno altro che accrescere la preoccupazione per la situazione di Marcello.

Il giovane infatti sente che il suo destino appare sempre più minaccioso, ma per il momento non vuole comunicare a Ludovica la sua situazione.

Finalmente Maria si decide ad affrontare Irene, mentre Rocco chiede alla Cipriani consigli su come riconquistare la bella siciliana.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 4 maggio 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.