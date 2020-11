Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 3 novembre 2020: scelte difficili per Gabriella e Roberta

Il Paradiso delle signore 5 torna domani, martedì 3 novembre 2020, con una nuova puntata, su Rai1 alle 15:55, e le anticipazioni prospettano scelte complicate per due delle protagoniste.

Gabriella e Roberta si confrontano sulle scelte complicate che hanno di fronte. Tra Don Saverio e Armando è scontro, anche se esilarante: entrambi vorrebbero che Rocco partecipasse a una gara ciclistica per conto della rispettiva squadra.

Al Paradiso viene organizzato il defilé privato per Fiorenza Gramini con gli abiti di Gabriella che Dora e Irene dovranno indossare: la carriera della ex Venere sembra andare a gonfie vele...

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 3 novembre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.