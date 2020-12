Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 3 dicembre 2020: Silvia e Umberto si riavvicinano

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 3 dicembre 2020 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni informano gli spettatori di qualcosa che era già prevedibile: Federico sta spingendo inconsciamente Silvia e Umberto a riavvicinarsi pericolosamente.

Beatrice continua a mentire al figlio circa il suo lavoro. Silvia consegna a Stefania una lettera da recapitare a suo figlio, ma lui non ha intenzione di leggerla. Allontanati entrambi da Federico, Silvia e Umberto si parlano come mai prima d'ora.

Salvatore e Laura iniziano a cercare un sostituto di Marcello, ma hanno idee diverse a riguardo. Al Paradiso Vittorio spiega alle Veneri il meccanismo del questionario con le domande da porre alle clienti sull'operosità giornaliera di ciascuna. Chi dimostrerà di occuparsi dei lavori di casa con più impegno rispetto alle altre diventerà "Regina per un giorno".

