Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 29 aprile 2021: la gelosia di Cosimo esplode in pubblico

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 29 aprile 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Nelle anticipazioni esplode la gelosia di Cosimo, e questa volta in pubblico.

Irene ha architettato un piano per avvicinare Rocco e Maria, sfruttando la gelosia di lui per il giovane meccanico. Giuseppe, intanto, ha deciso di lavorare di notte nel laboratorio di pasticceria per ripagare il debito al figlio. In un momento in cui nessuno può vederli, Armando e Agnese sembrano tornati ai vecchi tempi.

Nel frattempo al Circolo Gabriella ha appena ricevuto il premio dalla Camera Nazionale della Moda come stilista dell'anno quando si presenta Salvatore per consegnare dei dolci ordinati per l'occasione e Cosimo, notando una naturale confidenza che c'è tra i due, fa una scenata di gelosia.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 29 aprile 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.