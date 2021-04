Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 28 aprile 2021: Marcello non ha scampo, dovrà costituirsi

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 28 aprile 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Nelle anticipazioni Marcello sembra non avere nessuna via d'uscita.

Maria viene corteggiata da Alfredo Perico, il giovane meccanico chiamato da Armando per sistemare le biciclette della sua squadra e Rocco inizia a essere molto geloso: il tutto sotto gli occhi attenti di Irene, che trova così la soluzione per scaricare il bel siciliano.

Agnese ordina a Giuseppe di andare a confessarsi e ringrazia Armando per aver coperto suo marito. Marcello, invece, non ha vie di fuga e il carabiniere gli consiglia di costituirsi.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 28 aprile 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.