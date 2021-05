Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 27 maggio 2021: Ludovica e Marcello smascherano Fiorenza

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 27 maggio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Nelle anticipazioni il piano di Fiorenza viene sventato-

Nonostante la notte trascorsa insieme a Vittorio, Marta non ha cambiato idea sulla sua partenza. Rocco invece, disperato e furibondo per le pretese del futuro suocero, pensa di ricorrere alla classica "fuitina" con Maria per risolvere i loro problemi, ma poi torna sui suoi passi.

Fiorenza è a un passo dallo svergognare una volta per tutte la Brancia grazie al colpo giornalistico che ha organizzato. Ludovica e Marcello, però, scoprono il suo piano.

Cosimo sta organizzando la partenza per Parigi, e di questo informa anche sua madre.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 27 maggio 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.