Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 21 maggio 2021: il segreto di Gloria sta per essere rivelato!

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 21 maggio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni fanno tremare Gloria e quell'incredibile verità che continua a nascondere a Stefania.

Marta appare scoraggiata riguardo al suo matrimonio e si confronta con Umberto. Rocco riceve una proposta che potrebbe cambiare il suo futuro. Maria invece, è preoccupata perché il padre vuole che torni in Sicilia dopo essersi sposata. Marcello, grazie a Ludovica, è uscito dal carcere mentre Fiorenza scopre che il ragazzo è stato in prigione e mette in atto il suo piano per prendersi una rivincita sulla Brancia.

Al Paradiso: Gloria risponde a una telefonata per Stefania che la turba moltissimo. A Milano sta infatti per arrivare qualcuno che potrebbe svelare quel segreto che la Moreau nasconde così gelosamente.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 21 maggio 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

