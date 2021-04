Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 21 aprile 2021: Cosimo irrompe a Villa Guarnieri

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 21 aprile 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Nelle anticipazioni non si placa l'ira di Cosimo, nonostante l'intervento di Adelaide.

Maria è sempre innamorata di Rocco che, intanto, cerca di approfondire la conoscenza di Irene ma senza successo. Armando inizia ad avere dei sospetti su Giuseppe in merito alla truffa ai danni del Paradiso.

Vittorio invita Pietro a cena per parlare del suo futuro e quando Marta li vede insieme come padre e figlio si sente inadatta, pensando che lei non potrà mai dare dei bambini a suo marito.

Adelaide va a trovare Gabriella per convincerla a tenere a freno Cosimo che, invece, irrompe a Villa Guarnieri e ancora una volta minaccia Umberto.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 21 aprile 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.