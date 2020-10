Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 2 ottobre 2020: Cosimo confessa a Riccardo di averlo sabotato

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 2 ottobre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni portano a un'importante confessione di Cosimo a Riccardo.

Daniela torna dai Conti con la piccola Anna e spiega il motivo della sua fuga. In caffetteria c'è fermento in vista della prova generale che i due soci stanno organizzando per l'imminente serata di prova, ma Salvatore si accorge che non possono aprire la sera perché non hanno ottenuto i permessi. Cosimo, intanto, stufo di reggere il gioco a Ludovica, trova il coraggio di confidare a Riccardo che è stato lui, al tempo, a rivelare ad Adelaide il piano segreto della sua fuga con Nicoletta. Che intanto torna a far visita a casa Cattaneo, tra lo stupore di tutti.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 2 ottobre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.