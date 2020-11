Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 19 novembre 2020: Adelaide scopre la verità su Federico e Umberto

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 19 novembre 2020 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni portano Adelaide a scoprire cosa si nasconde nel rapporto sempre più stretto tra Federico e Umberto.

In vista del nuovo evento al Paradiso in onore di Sante Gaiardoni, le Veneri decidono di caldeggiare un'atleta donna: Galina Yermolayeva, ciclista russa laureata in ingegneria. Il suggerimento viene da Roberta, che è ancora indecisa se accettare o meno la proposta della professoressa Barone di seguirla a Bologna. Intanto Beatrice che, dopo la morte del marito rischia di perdere la casa e ha bisogno urgente di soldi, è in cerca di un lavoro a Milano e Vittorio scopre da Pietro che la cognata è passata di lì senza dire niente a nessuno.

Nel frattempo Adelaide, sempre più sospettosa rispetto al rapporto tra Umberto e Federico, è entrata in possesso della cartella clinica del ragazzo...

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 19 novembre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.