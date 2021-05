Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 19 maggio 2021: Marta in imbarazzo con Vittorio

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 19 maggio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni trovano Marta in forte difficoltà.

La donna sente il bisogno di confidarsi con Umberto e Adelaide: il suo imbarazzo nasce dal disagio di parlare a Vittorio della proposta di lavoro da parte della Sterling.

Rocco riceve un piccolo premio in denaro per la gara ciclistica disputata e vinta e vorrebbe comprare un anello di fidanzamento per Maria, ma non sa a chi rivolgersi.

Cosimo sonda il terreno con la madre in merito al suo desiderio di trasferirsi a Parigi con Gabriella e di portare con sé anche lei.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 19 maggio 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.