Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 18 novembre 2020: Roberta è di fronte a un bivio

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 18 novembre 2020 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni prospettano a Roberta una difficile scelta.

Gabriella è abbattuta per il fallimento dei bozzetti presentati a Vittorio e Agnese, con fare materno, la convince a lavo rare da casa per concentrarsi meglio sulla collezione di Natale. Umberto è sempre più legato a Federico e cerca di coinvolgerlo in tutti i modi nelle sue iniziative, ma il ragazzo, pur lusingato da tante attenzioni, non può sottrarsi agli impegni presi con Vittorio al Paradiso. Clelia si dà da fare per trovare una casa a Luciano, mentre Roberta supera un esame decisivo che la metterà di fronte a una scelta difficile.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 18 novembre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.