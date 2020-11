Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 17 novembre 2020: Stefania delusa da Federico

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 17 novembre 2020 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni tornano sui sogni d'amore della giovane Stefania, destinati, però a infrangersi contro la realtà.

Gabriella e Roberta sono alle prese con decisioni importanti da prendere per il loro futuro e forse questo spaventa entrambe. Pietro viene messo in punizione da Armando che, d'accordo con Vittorio, per indurre il ragazzo a confessare i suoi errori, è costretto a coinvolgere nel provvedimento disciplinare anche Rocco. Al Paradiso, intanto, suscita grande entusiasmo la visita del noto ciclista Sante Gaiardoni con la fidanzata, la cantante Elsa Quarta.

Stefania crede che Federico stia finalmente iniziando a notarla, ma è solo un'illusione, mentre i bozzetti di Gabriella per la nuova collezione natalizia ricevono una sonora s troncatura.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 17 novembre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.