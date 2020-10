Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 14 ottobre 2020: Marta trasloca a New York?

Nella nuova puntata de Il paradiso delle signore 5, in onda mercoledì 14 ottobre 2020 su Rai1 alle 15:55, Marta lascia intendere di preferire New York a Milano, ma Vittorio... Anticipazioni.

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 14 ottobre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni ci portano nel dramma di Vittorio, che non sa come sia meglio comportarsi con Marta.

Vittorio infatti inizia a capire che forse il futuro di Marta potrebbe essere a New York e non vorrebbe tarparle le ali, ma allo stesso tempo non sa bene come fare con il lavoro e con la loro vita a Milano.

Dopo averlo annunciato a Silvia, Luciano comunica la sua decisione di andare via di casa anche a Federico che sembra rasserenato riguardo alla scelta del padre, ancor più perché il ragazzo in questo momento è molto impegnato sia con Adelaide per l'elezione della presidentessa al Circolo sia al Paradiso, con Marta, alla ricerca di una testimonial per il lancio della nuova collezione.

