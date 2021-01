Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 14 gennaio 2021: Irene è costretta ad andar via

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 14 gennaio 2021 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni svelano che Irene sarà costretta a lasciare il Paradiso ma Rocco le farà una promessa solenne.

Gabriella cerca di convincere Salvatore a guardare avanti, allo stesso tempo, però, anche lei è turbata dal riavvicinamento del suo ex fidanzato, nonostante le nozze imminenti. Anche Marcello invita Salvatore a chiudere con il passato, inutilmente, mentre lui, che continua a struggersi per Gabriella, si confida con Laura non accorgendosi dei sentimenti che la ragazza prova nei suoi confronti.

Luciano è preoccupato per le condizioni di salute di Clelia e insiste con la capocommessa per far venire il medico al Paradiso.

Intanto Irene deve lasciare il magazzino e Rocco le promette che le troverà una sistemazione.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 14 gennaio 2021 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.