Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 10 novembre 2020: Vittorio preoccupato per suo nipote dopo i furti

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 10 novembre 2020 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni tornano sui furti di Pietro al Paradiso ma anche sul litigio tra Umberto e Luciano.

Vittorio è molto preoccupato per la situazione in cui si è cacciato il nipote dopo il furto al Paradiso. Luciano mal sopporta la vicinanza di Umberto a suo figlio e decide di andare a Villa Guarnieri per affrontarlo, ma dal duro confronto con il banchiere esce furioso, sotto lo sguardo di Adelaide, che chiede spiegazioni al cognato; lui però le rivela solo una parte della verità.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.