Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 30 marzo 2020: i Cattaneo cercano fondi per Federico

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di lunedì 30 marzo 2020 su Rai1. Le anticipazioni riportano del tentativo dei Cattaneo di trovare i soldi necessari all'intervento di Federico.

Salvatore scopre che Gabriella, bloccata da una brutta influenza in albergo, ha avvertito solo Roberta che sarebbe tornata la mattina presto da Parigi. I Cattaneo, invece, sono alla ricerca di fondi per l'operazione di Federico e non è facile trovare la somma necessaria. Al Paradiso intanto è il primo giorno di prova come Venere per Laura Parisi, che dimostra di saper conquistare la simpatia delle altre . L'anziana zia Ernesta ha un malore.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata domani, 30 marzo 2020, su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium.