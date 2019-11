Il Padrino: stasera in tv su Rete 4 il capolavoro di Francis Ford Coppola

Il Padrino torna stasera in tv su Rete 4 alle 21:25. Ormai considerato un grande classico, il film di Francis Ford Coppola è riconosciuto all'unanimità come uno dei capolavori della storia del cinema, capace di rileggere il gangster-movie all'interno di un dramma familiare dai toni shakesperiani.

Monumentale la prova di Marlon Brando nel ruolo del patriarca Vito Corleone, capace di imporsi come figura iconica negli anni a venire, così come quella di Al Pacino che accetta con riluttanza di occuparsi degli affari malavitosi della famiglia attraverso una evoluzione da giovane innocente a implacabile boss. Alla base de Il padrino c'è il romanzo omonimo di Mario Puzo che Francis Ford Coppola accettò di dirigere solo per fini prettamente commerciali ma che poi plasmò in modo tale da dargli una precisa impronta autoriale. La storia prende il via poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e segue le vicende della famiglia Corleone, uno dei più eminenti clan della malavita italoamericana newyorkese.

E' un mondo in trasformazione, con le altre famiglie pronte a inserirsi in nuove e più proficue attività illegali. Non più solo gioco d'azzardo, contrabbando, prostituzione, ma anche il traffico di droga. Vito Corleone, uomo d'altri tempi, però non accetta di entrare a far parte di un business che considera deleterio. Il suo rifiuto scatenerà una sanguinosa guerra di Mafia in cui nessuno rimarrà escluso, compreso Michael che, suo malgrado, si ritroverà a prendere le redini della famiglia sino a diventarne in maniera sempre più consapevole il capo indiscusso. Ad un prezzo altissimo.

Il Padrino: il cast in una scena di gruppo

Considerato uno dei vertici della carriera di Coppola, Il Padrino è anche una delle opere più eloquenti della New Hollywood, capace di imprimersi nell'immaginario collettivo grazie anche a frasi diventate leggendarie, come "Le farò una proposta che non potrà rifiutare". Candidato a 10 premi Oscar, ne vinse 3: miglior film, miglior attore, miglior sceneggiatura non originale. Il sequel, Il padrino - Parte seconda, gli è addirittura superiore.

Cast in grande spolvero: da Marlon Brando, che rifiutò polemicamente il premio Oscar mandando una finta pellerossa sul palco, ad Al Pacino, la cui carriera si consolidò definitivamente, poi James Caan, Robert Duvall, John Cazale, Diane Keaton, Talia Shire e Sterling Hayden. Per la parte ambientata in Italia spiccano Franco Citti, Angelo Infanti, Saro Urzì e Simonetta Stefanelli.

