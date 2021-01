Il Padrino Coda: la morte di Michael Corleone, in esclusiva un video dagli extra del film

Una video featurette esclusiva tratta da Il Padrino Coda: la morte di Michael Corleone, la nuova riedizione dell'ultimo film della trilogia di Francis Ford Coppola; questa imperdibile edizione è disponibile in formato Blu-ray grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Il Padrino Coda: la morte di Michael Corleone, il film del quale vi presentiamo una video featurette esclusiva tratta dagli extra della versione homevideo, è disponibile in Blu-ray grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia. Il film è una riedizione comprendente un nuovo montaggio, restauro, inizio e finale del finale dell'iconica trilogia de Il Padrino - Parte III.

Nella video featurette, in lingua originale sottotitolata in italiano, che potete ammirare sopra, il regista Francis Ford Coppola spiega che il titolo Il Padrino Coda: la morte di Michael Corleone rappresenta una provocazione e un cambio rigenerante: "mi piace l'idea che coda significhi proprio questo, un completamento, una luce gettata sui primi due film, questa cosa mi attraeva molto". Andy Garcia (Vincent Corleone nel film) spiega che Il Padrino gli ha cambiato la vita: "è stato un grande privilegio lavorare con Francis Ford Coppola e Al Pacino".

Il padrino - Parte terza compie 30 anni ed è disponibile dal 10 dicembre grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia con una nuova riedizione, comprendente un nuovo inizio, un nuovo finale e anche un nuovo titolo: Il Padrino Coda: La morte di Michael Corleone. Questa imperdibile edizione è disponibile in formato Blu-ray grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia.

I cambiamenti rispetto alla versione originale, con un nuovo montaggio e un restauro del film, sono anche un riconoscimento a Mario Puzo - morto nel 1999 - autore de Il Padrino (1969). Il padrino - Parte terza uscì negli Usa il giorno di Natale del 1990 e fu interpretato da un cast stellare con attori del calibro di Al Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia, Talia Shire e Sofia Coppola.

Michael Corleone (Al Pacino), ormai sessantenne, cerca di affrancare la sua famiglia dal crimine e di trovare un successore in grado di gestire il suo impero. L'impetuoso Vincent (Andy Garcìa) potrebbe essere la persona giusta, ma anche la potenziale scintilla capace di trasformare in un inferno di violenza mafiosa le speranze di Michael in un'attività legittima.

Le immagini e i suoni meticolosamente restaurati del film, sotto la supervisione di American Zoetrope e Paramount Pictures, includono un nuovo incipit e un nuovo finale, oltre a variazioni nelle scene, nelle riprese e nei temi musicali. Il progetto finale riflette le intenzioni originali dell'autore Mario Puzo e di Coppola su Il Padrino: Part III e offre, nelle parole di Francis Ford Coppola, "una conclusione più appropriata al Padrino e al Padrino: Parte II".

L'edizione home video, disponibile dal 10 dicembre presso tutti i principali rivenditori fisici ed online, racchiude al suo interno il film accompagnato da un'introduzione di Francis Ford Coppola in persona.

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Drammatico

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 38 minuti ca.

Video: 1.85:1 Letterbox

Audio: Inglese Dolby True Hd 5.1 Surround / Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo, Giapponese Dolby Digital 5.1 Surround

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese Per Non Udenti†, Arabo, Cantonese, Mandarino, Danese, Olandese, Finlandese, Norvegese, Francese, Tedesco, Greco, Giapponese, Hindi, Coreano, Portoghese, Spagnolo, Rumeno, Svedese