Il Padrino, Al Pacino e il motivo per cui stava per essere cacciato dal film

C'è stato un momento in cui Al Pacino stava per essere cacciato dal set de Il Padrino. L'attore ne ha parlato nel corso di un incontro svoltosi in occasione del 50esimo anniversario del film durante il Tribeca Festival.

A salvare la partecipazione di Al Pacino nel film è stato Francis Ford Coppola, regista de Il padrino. L'attore ha raccontato: "La produzione stava per cacciarmi ma Francis ha voluto anticipare le riprese della sequenza ambientata al ristorante in cui uccido un poliziotto. Quella scena, in effetti, piacque tanto! Più in là, Francis mi disse che lo studio apprezzò!".

Dopo aver ottenuto la parte, Al Pacino ha immediatamente telefonato a sua nonna che, a sua volta, gli ha rivelato che il suo defunto nonno era originario proprio di Corleone, in Sicilia. In occasione di un'ampia intervista con l'autore Michael Hainey di fronte a una folla adorante, l'attore ha parlato dei suoi primi anni di carriera. Mentre lavorava come amministratore di condominio che non riusciva ad aggiustare nulla, Al Pacino provava a sfondare a Hollywood. "Conoscevo un tizio greco, lo chiamavo e lui veniva ad aggiustare tutto. Volevano sempre mollarmi. Perché mi abbiano tenuto, ancora oggi, non lo so", ha dichiarato l'attore.

Girato nel 1972, Il Padrino ha vinto l'Oscar per il miglior film, il miglior attore (Marlon Brando) e la migliore sceneggiatura non originale. È stato inoltre nominato per i migliori costumi, il suono, il montaggio, la colonna sonora originale e il regista.

Pacino ha ricordato di aver trovato il regista "con le lacrime agli occhi", seduto su una lapide dopo la scena del funerale di Don Vito Corleone. Si trattava di un momento cruciale. "La luce era andata via, non potevano più girare e sentivano di averne abbastanza", ha detto Pacino. Lui stesso era contento di poter tornare a casa. Ma poi ha visto Coppola. "Stava singhiozzando. Gli ho chiesto: 'Cosa c'è che non va Francis?' Mi ha guardato e mi ha detto: 'Non mi daranno la possibilità di rigirarla'. Non gli hanno dato un'altra possibilità. Ho pensato: 'Potrebbe essere un grande film proprio perché Francis aveva quel tipo di passione che ti fa piangere per un'inquadratura in più'".

Il co-fondatore del Tribeca, Robert De Niro, ha presentato Pacino, con cui ha lavorato in quattro film, l'ultimo dei quali è The Irishman di Martin Scorsese.

"Ho fatto il provino per Il Padrino insieme a tutti gli altri attori di New York. E Al, naturalmente, ottenne il ruolo di Michael. Credo che pensassero che fossi troppo giovane e troppo bello", ha detto De Niro. "Ironicamente, ho interpretato suo padre ne Il Padrino Parte II. Quando gli ho chiesto di venire al Festival quest'anno gli ho detto: 'È la festa dei papà. Devi mostrare un po' di rispetto'".