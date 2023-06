Il Nostro Pianeta 2, su Netflix in streaming da oggi

Da oggi 14 giugno 2023 arriva Il Nostro Pianeta: disponibile in streaming la seconda stagione della docu serie tv originale narrata da grandi voci, da David Attenbourugh a Salma Hayek.

A metà giugno il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Il Nostro Pianeta, la seconda stagione della docu serie tv sul globo terrestre raccontata da volti noti dello spettacolo e della scienza.

Il documentario sul nostro pianeta narrato dalla voce di David Attenborough, Penelope Cruz, Salma Hayek e molti altri andrà a coprire un totale di dieci lingue. Il progetto è stato girato in cinquanta paesi, sparsi tra tutti i continenti, e illustra la diversità degli habitat presenti sul nostro pianeta, dalle zone più impenetrabili dell'Artico fino alle immense distese dell'Africa e alle giungle del Sud America.

Mentre la prima stagione si concentrava sugli habitat di tutto il mondo, Il nostro pianeta 2 è incentrato su storie di migrazione animale, con filmati senza precedenti di animali come gnu e zebre che attraversano il fiume Mara nel Serengeti, o un branco di elefanti asiatici selvatici che si imbarcano su due grandi migrazioni di un anno attraverso la Cina alla ricerca di una nuova casa, o uno sciame di voraci locuste che attraversano interi continenti in cerca di cibo. Alcune scene, come gli antichi pulcini di Murrelet che lasciano i loro nidi nel cuore della notte, sono state possibili solo grazie a progressi tecnologici estremamente recenti, inclusi droni e mezzi capaci di registrare con scarsa illuminazione.