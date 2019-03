Il nome della rosa: la prima puntata della serie stasera su Rai1

Marica Lancellotti

Il nome della rosa, la serie evento tratta dal best seller di Umberto Eco, arriva stasera su Rai1 alle 21:25 con la prima puntata (saranno in totale quattro appuntamenti). A 33 anni dal film di Jean-Jacques Annaud, con Sean Connery e un giovanissimo Christian Slater, torna, anche se in versione per piccolo schermo, il giallo medievale che riporterà gli spettatori nel bel mezzo delle indagini del monaco francescano Guglielmo da Baskerville e del novizio Adso.

La trama de Il nome della rosa è cosa nota per milioni di lettori: nell'autunno del 1327 il francescano Guglielmo di Baskerville giunge in un maestoso monastero italiano con Adso, giovane novizio benedettino, per un incontro tra domenicani, francescani e delegati papali. Nell'inquietante abbazia l'assassinio del monaco Adelmo dà il via a una serie di strani delitti. Guglielmo, su mandato dell'Abate Abbone, è chiamato a indagare sul movente dell'assassino oltre che sulla sua identità, e prima che abbia inizio la disputa teologica capeggiata dal domenicano Bernardo Gui. Durante la sua indagine il frate riuscirà a portare a galla alcuni terribili segreti: nell'abbazia ci sono due infiltrati, Remigio e Salvatore, membri della setta dell'eretico Fra' Dolcino, reduci da un eccidio. Lo stesso Fra' Dolcino vive nell'abbazia insieme alla compagna Margherita e alla figlia Anna. Guglielmo ha un'intuizione: la chiave di quei misteri potrebbe celarsi nella biblioteca. Quando, però, sembra sul punto di risolvere l'indagine, l'arrivo di Bernardo Gui sconvolge i suoi piani. Il domenicano comincia ad arrestare e torturare chiunque creda implicato nelle misteriose morti, convinto di un coinvolgimento dei francescani. Guglielmo da Baskerville a questo punto non dovrà solo fronteggiare le pesanti accuse di Bernardo Gui al proprio ordine, ma dovrà, quasi di nascosto, procedere con le indagini fino alla scoperta della verità.

Gli immortali personaggi di Umberto Eco saranno portati sullo schermo da un cast internazionale: nei panni di Guglielmo da Baskerville, che furono di Sean Connery, troveremo John Turturro, Damian Hardung sarà Adso, Rupert Everett sarà il cattivissimo Bernardo Gui, Alessio Boni interpreterà Fra' Dolcino, Greta Scarano, appena ammirata nella fiction di Canale5 Non Mentire, avrà il doppio ruolo di Anna e Margherita, Michael Emerson sarà l'Abate Abbone, Fabrizio Bentivoglio e Stefano Fresi saranno i due infiltrati Remigio e Salvatore. Il nome della rosa, diretto da Giacomo Battiato, è prodotto da Palomar, 11 Marzo Film e Tele München Group in collaborazione con Rai Fiction. Rai Play ha deciso di regalare ai suoi utenti la possibilità, per la prima volta nella storia del servizio, di guardare Il nome della rosa in italiano, in inglese o con l'audio-descrizione, anche in formato 4K.