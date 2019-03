Il nome della rosa: la seconda puntata stasera su Rai1

Marica Lancellotti

Dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana, Il nome della rosa torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la seconda puntata della sere tv tratta dal capolavoro di Umberto Eco. Il 4 marzo erano stati 6,5 milioni di telespettatori, pari al 27,4% di share, a seguire il principio dell'indagine di Guglielmo da Baskerville, anche se, tra critici e pubblico, sono stati in molti a non apprezzare uno show ritenuto, per esempio, qualitativamente inferiore al suo riferimento cinematografico, il film del 1986 di Annaud con Sean Connery e Christian Slater.

Intanto l'inchiesta del frate francescano più famoso della letteratura, interpretato sul piccolo schermo da John Turturro, è pronta a continuare: la trama della seconda puntata ci avverte che Guglielmo da Baskerville è riuscito a decifrare il codice di Veneziano (Guglielmo Favilla), mentre il suo giovane aiutante Adso non sa quanto ancora potrà resistere al fascino della bella occitana (Antonia Fotaras). Un nuovo omicidio macchia l'abbazia: Berengario (Maurizio Lombardi) viene trovato morto e sul suo cadavere sono chiaramente visibili ancora quelle strane macchie, sulle dita e sulla lingua. Guglielmo e Adso sanno che il mistero che stanno cercando di svelare potrebbe nascondersi nella biblioteca, ma c'è ancora una stanza a cui non riescono ad accedere. Il perfido Bernardo Gui (Rupert Everett) sta arrivando all'abbazia, dove incontrerà dopo molto tempo una vecchia conoscenza poco gradita: il nostro protagonista Guglielmo da Baskerville, ma al momento è un altro il pensiero che lo tormenta maggiormente: il ricordo di Margherita (Greta Scarano) e la vendetta della figlia Anna.

"Stiamo cercando di capire cosa sia avvenuto tra uomini che vivono tra i libri, coi libri, dei libri."#IlNomeDellaRosa, la seconda puntata alle 21.25 su #Rai1, #Rai4K e @RaiPlay@Raiofficialnews pic.twitter.com/eSGjjl9moO — Rai1 (@RaiUno) 11 marzo 2019

La nuova serie tv evento (trovate qui la nostra recensione de Il nome della rosa), co-prodotta dalla RAI e diretta da Giacomo Battiato, va in onda su Rai1 ed è visibile in streaming sul sito RaiPlay. La piattaforma, per la prima volta nella storia del servizio, ha deciso di regalare ai suoi utenti la possibilità di guardare tutte le puntate dello show in italiano, in inglese o con l'audio-descrizione anche in formato 4k.

Anche il secondo episodio, come già il primo, sarà visibile in replica da domani grazie al servizio RaiReplay.