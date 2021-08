Il mostro: il film di Roberto Benigni torna in TV stasera su Rai1

Un classico firmato Roberto Benigni quello che va in onda stasera su Rai1: è Il mostro, la commedia degli equivoci diretta, scritta (insieme a Vincenzo Cerami) e interpretata dal premio Oscar nel 1994, "accompagnato" anche qui dall'insostituibile musa e consorte Nicoletta Braschi.

Roberto Benigni in una scena de Il Mostro

Donnaiolo e studioso di cinese, in perpetuo scontro con gli altri condomini e abile ladro di supermercati, Loris (Roberto Benigni) è un disoccupato delle periferia romana che vive di espedienti. A causa di una serie di equivoci e della sua natura un po' eccentrica, Loris viene sospettato di essere il Mostro, ovvero un maniaco sessuale e serial killer che da un po' di tempo terrorizza il quartiere. Nel tentativo di coglierlo sul fatto, la polizia incarica l'agente Jessica Rossetti (Nicoletta Braschi) di provocarlo in modo da poterlo arrestare al momento opportuno.

Loris però resiste ai tentativi di seduzione della poliziotta e lei inizia a convincersi che lui non sia non sia il maniaco che stanno cercando. Quando un'altra donna viene uccisa, le indagini prendono una svolta inaspettata...

Arrivato nelle sale negli ultimi mesi del 1994, Il mostro, sesto film nella carriera da regista di Benigni, ha letteralmente travolto la concorrenza al botteghino italiano di due competitor come Il re leone e Forrest Gump.