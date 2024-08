Il mostro della laguna nera: Scarlett Johansson nel cast del remake di James Wan

Scarlett Johansson sarebbe in lizza per recitare nel remake di James Wan del cult horror Il mostro della laguna nera.

Dopo aver appreso recentemente la notizia che James Wan realizzerà un remake del classico horror Il mostro della laguna nera per Universal Pictures, sembra che ora ci siano aggiornamenti relativi al cast, probabilmente alla protagonista femminile.

L'insider DanielRPK infatti ha riportato che Scarlett Johansson sarebbe in lizza per recitare nel remake. L'insider è stato anche il primo a riportare la notizia, poi confermata, del coinvolgimento di Wan.

Il progetto è descritto come una "rivisitazione moderna e concreta che si appoggia all'orrore viscerale pur rendendo omaggio al classico originale". La trama del successo anni '50 recitava: "Una spedizione scientifica che sta cercando fossili in Amazzonia, scopre un umanoide anfibio metà uomo e metà pesce che vive nella leggendaria Laguna Nera. Gli studiosi catturano il mostro, ma questi riesce a fuggire portando con se l'affascinante Kay, fidanzata di uno degli studiosi, di cui si è innamorato.."

I progetti di Scarlett Johansson

La nota Vedova Nera della Marvel ultimamente è stata impegnata con molteplici progetti. Recentemente Johansson ha recitato in Asteroid City diretta da Wes Anderson, nel meno fortunato Fly Me to the Moon, diretta da Greg Berlanti e al fianco di Channing Tatum, e nel debutto alla regia di Kristin Scott Thomas, North Star. Inoltre ha doppiato Elita-1 nel film d'animazione Transformers One.

Prossimamente Johansson reciterà in Jurassic World 4 e in The Phoenician Scheme di Wes Anderson al fianco di Tom Hanks, di cui si sono concluse recentemente le riprese in Germania. Secondo le prime indiscrezioni, The Phoenician Scheme sarebbe la storia di una famiglia e della loro attività. Al centro della trama dovrebbe esserci il legame tra un padre e una figlia mentre sono alle prese con un intricato caso di spionaggio. I protagonisti già annunciati da tempo sono Benicio del Toro, Michael Cera, Bill Murray, Mia Threapleton e Riz Ahmed.

Inoltre Johansson reciterà nella serie Amazon Prime Video Just Cause, adattamento del romanzo di John Katzenbac che racconta la storia di Matt Cowart, un reporter di Miami. In questo adattamento, la Johansson interpreterà una versione femminile di Cowart, chiamata Madison "Madi" Cowart. La narrazione segue Cowart dopo aver ricevuto una lettera da un condannato a morte che dichiara la propria innocenza. L'indagine che ne consegue non solo mette in dubbio la colpevolezza del detenuto, ma scopre anche diversi altri orrori nascosti.