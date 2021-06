Il mondo perduto: Jurassic Park, su Prime Video in streaming da oggi

Il mondo perduto: Jurassic Park, secondo film della saga Jurassic World, ancora diretto, nel 1997, da Steven Spielberg, sbarca oggi 1 giugno 2021 in streaming su Amazon Prime Video per tutti gli utenti abbonati!

Ispirato al romanzo Il mondo perduto di Michael Crichton, il film comincia quando John Hammond (Richard Attenborough) rivela a Ian Malcom (Jeff Goldblum) l'esistenza, in Costa Rica, di un'isola, chiamata "sito B", in cui i dinosauri creati in laboratorio sono stati allevati in totale libertà. Il vecchio miliardario ha perso il controllo della sua società, gestita adesso dal nipote Peter, affarista incompetente e privo di scrupoli. Chiede perciò a Malcom di unirsi a un corpo di spedizione scientifico sull'isola, per documentare la vita dei dinosauri e fare in modo che l'avidità del nipote non provochi un'ulteriore strage. Ma sull'isola, insieme agli scienziati, arriva anche un gruppo di cacciatori guidati da Peter...

Il mondo perduto - Jurassic Park: il cucciolo di T-Rex

Fu lo stesso Steven Spielberg a fare pressioni su Crichton perchè scrivesse un sequel per quel Jurassic Park che tanto successo aveva ottenuto tra gli spettatori. Inizialmente riluttante, lo scrittore alla fine diede alle stampe Il mondo perduto nel 1995 e, puntuale come sempre, Spielberg cominciò a lavorare all'omonimo film, sbarcato nelle sale di tutto il mondo due anni dopo. Incassi nuovamente stellari, secondi solo al primo Jurassic Park, ma accoglienza di critica e addetti ai premi decisamente più tiepida.

