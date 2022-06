Il mio grosso grasso matrimonio greco 3: le riprese sono in corso in Grecia

Le riprese del film Il mio grosso grasso matrimonio greco 3 sono attualmente in corso ad Atene, Grecia, come confermato da Nia Vardalos.

In un post condiviso su Instagram la regista e attrice ha annunciato: "Siamo in Grecia impegnati nelle riprese e grazie a tutti voi per i messaggi adorabili e semplicemente per aver aspettato".

Nia Vardalos, annunciando il via alla produzione del terzo capitolo della storia iniziata con Il mio grosso grasso matrimonio greco ha voluto ringraziare anche i produttori di Playtone, Gold Circle, HBO e Focus.

Per ora non è stato svelato il cast del terzo film.

Il lungometraggio originale era stato diretto da Joel Zwick e aveva come protagonista l'attrice Fotoula "Toula" Portokalos (Vardalos), una giovane donna americana di origini greche che si innamora di un uomo non greco, interpretato da John Corbett, decidendo di sposarlo contro il volere della sua famiglia, dando il via a un'esilarante lotta per farlo accettare.

Il sequel era arrivato nel 2016, non riuscendo però a replicare il successo del primo capitolo della storia.