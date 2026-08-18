Il mio amico Tempesta stasera su Canale 5: trama, cast e il romanzo da cui è tratto

Il film con Mélanie Laurent, Pio Marmaï e Carmen Kassovitz racconta il legame tra una ragazza e la sua cavalla Tempesta, tra corse, difficoltà e una sfida per tornare a credere nel futuro.

Stasera, martedì 18 agosto, in prima serata e in prima visione su Canale 5, va in onda Il mio amico Tempesta, titolo italiano di Tempête, film drammatico del 2022 diretto da Christian Duguay. L'appuntamento è fissato dopo la Ruota della fortuna. Al centro della storia ci sono Zoé, una ragazza cresciuta in una scuderia, e Tempesta, la puledra con cui instaura fin da bambina un legame speciale. Una storia di amicizia, passione per i cavalli e rinascita, con un cast che comprende Mélanie Laurent, Pio Marmaï e Carmen Kassovitz. Il film, prodotto tra Francia e Canada, dura circa 109 minuti.

Il mio amico Tempesta, la trama: cosa succede nel film

Zoé cresce nella scuderia gestita dai genitori, allevatori di cavalli destinati alle corse. Fin da piccola vive a stretto contatto con gli animali e coltiva il sogno di diventare una fantina. Quando Beautiful, una delle cavalle più importanti della scuderia, dà alla luce una puledra, Zoé la chiama Tempesta e tra le due nasce un rapporto quasi simbiotico. La ragazza vede nell'animale una compagna inseparabile e insieme cominciano a condividere il sogno delle competizioni ippiche.

La svolta drammatica arriva durante una notte di violento temporale. Spaventata dalla bufera, Tempesta si imbizzarrisce e finisce per travolgere Zoé, provocandole gravi conseguenze fisiche. La ragazza si ritrova così costretta ad affrontare una realtà completamente diversa da quella che aveva immaginato: il sogno di diventare fantina sembra ormai irraggiungibile e anche il suo rapporto con il mondo dei cavalli viene messo a dura prova.

Il mio amico Tempesta: un momento del film

Inizia quindi un lungo percorso di riabilitazione, fatto di dolore, rabbia e momenti di sconforto. Zoé, però, non è disposta ad arrendersi. Con il sostegno della famiglia e l'aiuto di chi la segue nel percorso di recupero, cerca progressivamente di ritrovare la propria autonomia e soprattutto di ricostruire il legame con i cavalli. La sua determinazione la porterà a cercare una strada per tornare a inseguire quel sogno che sembrava definitivamente perduto.

Cast, curiosità e informazioni sul film

A interpretare Zoé da adolescente è Carmen Kassovitz, mentre Charlie Paulet e June Benard vestono i panni della protagonista rispettivamente a 10 e 5 anni. Nel cast figurano anche Mélanie Laurent nel ruolo di Marie, Pio Marmaï in quello di Philippe, Kacey Mottet Klein come Sébastien, Hugo Becker, Carole Bouquet, Danny Huston, Atmen Kelif, Paul Bartel e Charlie Paulet.

Il film è tratto dal racconto per ragazzi Tempête au haras di Christophe Donner, pubblicato nella raccolta Il cavallo più bello del mondo, e successivamente diventato anche un fumetto, Corri, Tempesta!, con i disegni di Jérémie Moreau.

Le riprese si sono svolte tra l'Haras de Senlis, nell'Oise, e la Normandia, ambientazioni particolarmente adatte a ricreare il mondo delle scuderie e delle corse ippiche. Per Christian Duguay, inoltre, si tratta di un ritorno nel mondo dell'equitazione: il regista aveva già diretto nel 2013 Jappeloup, film dedicato al celebre cavallo campione di salto ostacoli e interpretato da Guillaume Canet.

Tra le curiosità legate alla produzione c'è anche quella riguardante Mélanie Laurent: l'attrice, che aveva paura dell'acqua, ha dovuto prepararsi con insegnanti di nuoto per affrontare le scene in cui il suo personaggio allena la figlia in piscina. Sul set Duguay ha inoltre ritrovato l'addestratore di cavalli Mario Luraschi, con cui aveva già collaborato in precedenza.