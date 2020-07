Il Metodo Kominsky 3 concluderà la serie con Michael Douglas e Alan Arkin

Il Metodo Kominsky 3 sarà l'ultima stagione della serie con star Michael Douglas e Alan Arkin, come confermato da Netflix.

La comedy, ambientata nella città di Los Angeles, aveva debuttato sulla piattaforma di streaming nel 2018 e mostrato un lato diverso del mondo dello spettacolo.

Il creatore dello show Chuck Lorre ha confermato la notizia del rinnovo per l'ultima stagione della serie Il metodo Kominsky dichiarando: "Poter assistere la calorosa risposta da parte degli spettatori e dei critici è stata un'incredibile esperienza. Sono eccitato nel poter concludere la storia con questo capitolo finale".

Lo show racconta le vicissitudini dell'attore e insegnante di recitazione Sandy Kominsky (Michael Douglas), seguito da sempre dall'agente Norman Newlander (Alan Arkin). I due amici cercano di affrontare le difficoltà rappresentate dal diventare anziani in una città come Los Angeles che sostiene la giovinezza e la bellezza. Chuck Lorre ha creato e prodotto la serie in collaborazione con Al Higgins e Michael Douglas.

Nella seconda stagione è entrata in scena l'ex moglie di Sandy Kominsky, Ruth Baderman, interpretata da Kathleen Turner, ancora coinvolta nelle vicende dell'marito. In origine il personaggio si chiamava Gabrielle e avrebbe dovuto essere interpretato da Jacqueline Bisset, ma i produttori hanno scelto di coinvolgere Kathleen, già star accanto a Michael Douglas in All'inseguimento della pietra verde, Il gioiello del Nilo e La guerra dei Roses.