Il Metodo Kominsky 3: Netflix svela la data di uscita dell'ultima stagione

Il Metodo Kominsky 3 concluderà la storia di Sandy, il personaggio interpretato da Michael Douglas, e ora Netflix ha condiviso la data di uscita: venerdì 28 maggio arriveranno in streaming le puntate dell'ultima stagione.

Come annunciato in precedenza, nel capitolo conclusivo non ci sarà Alan Arkin che ha deciso di non tornare sul set.

Le sei puntate finali della serie Il metodo Kominsky racconteranno quello che accade a Sandy, interpretato da Michael Douglas, quando deve affrontare la vecchiaia senza il suo amico Norman Newlander, la parte che era stata affidata ad Alan Arkin, al suo fianco. La vita del protagonista diventa ancora più complicata con l'arrivo dell'ex moglie di Sandy, Roz (Kathleen Turner), che si è trasferita a Los Angeles per trascorrere più tempo con la loro figlia Mindy (Sarah Baker) e il suo fidanzato Martin (Paul Reiser).

Nel cast ci sono anche Lisa Edelstein, Emily Osment, Graham Rogers e Haley Joel Osment.

La serie è stata creata da Chuck Lorre e Alan Arkin ha deciso di abbandonare lo show prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria.