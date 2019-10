Il metodo Kominsky 2, su Netflix in streaming da oggi!

Il metodo Kominsky 2 arriva su Netflix dal 25 ottobre: disponibile in streaming la seconda stagione della gustosa serie con Michael Douglas!

Il metodo Kominsky torna oggi in streaming su Netflix nel catalogo di ottobre con la seconda stagione e farà felici tutti i fan del cast da urlo della serie, da Michael Douglas ad Alan Arkin.

L'esilarante Il metodo Kominsky racconta le vicissitudini dell'attore e insegnante di recitazione Sandy Kominsky (Michael Douglas), seguito da sempre dall'agente Norman Newlander (Alan Arkin). I due amici cercano di affrontare le difficoltà rappresentate dal diventare anziani in una città come Los Angeles che sostiene la giovinezza e la bellezza. Chuck Lorre ha creato e prodotto la serie in collaborazione con Al Higgins e Michael Douglas.

Il metodo Kominsky: un'immagine della stagione2

Nella seconda stagione faremo la conoscenza dell'ex moglie di Sandy Kominsky, Ruth Baderman, interpretata da Kathleen Turner, ancora coinvolta nelle vicende dell'marito. In origine il personaggio si chiamava Gabrielle e avrebbe dovuto essere interpretato da Jacqueline Bisset, ma i produttori hanno scelto di puntare verso la Turner, già compagna di set di Michael Douglas in All'inseguimento della pietra verde, Il gioiello del Nilo e La guerra dei Roses.

Il metodo Kominsky 2 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.