Il metodo Fenoglio stasera su Rai 1: la trama della terza puntata

Il metodo Fenoglio - L'estate fredda, la serie tv tratta dalla trilogia di romanzi deidcata al maresciallo Pietro Fenoglio scritta da Gianrico Carofiglio, torna eccezionalmente stasera su Rai 1 alle 21:25 con la terza puntata. Domani, lunedì 11 dicembre, saranno trasmessi gli ultimi due episodi della prima stagione.

Trama della terza puntata, domenica 10 dicembre

Nel primo episodio, Padri, Fenoglio parla con un pentito ed emergono rivelazioni inaspettate. Il passato che unisce Lopez e Grimaldi torna a galla, spiegando come la mafia abbia esteso i suoi affari anche a Bari.

Il secondo episodio, Le verità nascoste, è ambientato nell'estate del 1992. I tragici avvenimenti italiani agitano Fenoglio e l'obiettivo di tutti è fermare l'organizzazione mafiosa che sta minando Bari. Intanto, il caso del piccolo Damiano resta ancora un mistero.

Il cast

Protagonista della fiction è Alessio Boni nei panni di Pietro Fenoglio, piemontese, è un alto maresciallo dei carabinieri in forza al Nucleo Operativo di Bari. Accanto a lui c'è Paolo Sassanelli nel ruolo dell'appuntato Antonio Pellecchia, uno sbirro vecchia maniera, manesco, poco incline alle distinzioni sottili. Giulia Bevilacqua è Serena Morandi, moglie di Fenoglio, Giulia Vecchio è la PM Gemma D'Angelo. Accanto a loro anche Michele Venitucci, nei panni del criminale Vito Lopez, e Marcello Prayer in quelli del boss Nicola Grimaldi.

Quante puntate e quando andranno in onda

Il metodo Fenoglio è composta in totale da 8 episodi, che saranno trasmessi il lunedì sera ed eccezionalmente domenica 10 dicembre. Il finale di stagione andrà in onda lunedì 11 dicembre, una settimana prima del previsto.

La serie sarà disponibile anche in streaming, gratuitamente, su RaiPlay (dove sono già presenti, in anteprima, i primi due episodi), in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand nei giorni successivi.