Il metodo Fenoglio stasera su Rai 1: la trama della seconda puntata

Il metodo Fenoglio - L'estate fredda, la serie tv tratta dalla trilogia di romanzi deidcata al maresciallo Pietro Fenoglio scritta da Gianrico Carofiglio, torna stasera su Rai 1 alle 21:25 con la seconda puntata. Una settimana fa la puntata d'esordio ha tenuto incollati allo schermo 3,8 milioni di spettatori, pari al 20,8% di share, esattamente un milione in più rispetto al suo diretto concorrente, il GF su Canale 5.

Trama della seconda puntata, lunedì 4 dicembre

Negli ultimi sei mesi è esplosa una guerra criminale. Fenoglio e il brigadiere Pellecchia indagano alla ricerca delle sue cause, quando una sparatoria macchia ancora di sangue la città di Bari e miete vittime innocenti. Nel secondo episodio, il ritrovamento di una vittima della guerra criminale scuote l'animo di Fenoglio e dei suoi colleghi e dà inizio a una caccia disperata all'uomo. Intanto, il brigadiere Pellecchia e il PM D'Angelo fanno i conti con un passato personale che pensavano fosse ormai dimenticato.

Il cast

Protagonista della fiction è Alessio Boni nei panni di Pietro Fenoglio, piemontese, è un alto maresciallo dei carabinieri in forza al Nucleo Operativo di Bari. Accanto a lui c'è Paolo Sassanelli nel ruolo dell'appuntato Antonio Pellecchia, uno sbirro vecchia maniera, manesco, poco incline alle distinzioni sottili. Giulia Bevilacqua è Serena Morandi, moglie di Fenoglio, Giulia Vecchio è la PM Gemma D'Angelo. Accanto a loro anche Michele Venitucci, nei panni del criminale Vito Lopez, e Marcello Prayer in quelli del boss Nicola Grimaldi.

Quante puntate e quando andranno in onda

Il metodo Fenoglio è composta in totale da 8 episodi, che saranno trasmessi il lunedì sera nel corso di quattro puntate. Il finale di stagione dovrebbe dunque andare in onda il 18 dicembre.

La serie sarà disponibile anche in streaming, gratuitamente, su RaiPlay (dove sono già presenti, in anteprima, i primi due episodi), in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand nei giorni successivi.