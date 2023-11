Il metodo Fenoglio da stasera su Rai 1: la trama, il cast, da quante puntate è composta la serie tv

C'è una nuova serie tv ai nastri di partenza stasera su Rai 1: si tratta de Il metodo Fenoglio - L'estate fredda, tratta dalla trilogia di romanzi deidcata al maresciallo Pietro Fenoglio scritta da Gianrico Carofiglio. Qui anche in veste di sceneggiatore insieme a Doriana Leondeff, Antonio Leotti e Oliviero Del Papa.

La trama de Il metodo Fenoglio

L'azione prende il via nel 1991 a Bari. Il maresciallo Pietro Fenoglio fa parte del Nucleo Operativo dei Carabinieri, al quale apporta un acuto istinto investigativo e un profondo rispetto per la legge e la verità, anche se la sua capacità di calarsi nei panni degli altri, criminali compresi, lo mette spesso in aperto conflitto con i superiori. Nei giorni successivi all'incendio doloso del Teatro Petruzzelli, cuore pulsante della città di Bari, la tensione è alle stelle: agguati, uccisioni e casi di lupara bianca creano un clima di terrore che rende impossibile la vita in città. E Fenoglio non riesce a decifrare le ragioni di quell'esplosione di violenza senza precedenti. Fino a quando non emerge un fatto inatteso e sconvolgente: il figlio di Nicola Grimaldi, il boss più potente e spietato del territorio, è stato sequestrato.

Il sospetto che la criminalità locale non sia più composta solo da un manipolo di bande rivali, ma che sia nata una vera e propria mafia barese si fa sempre più pressante. Le indagini di Fenoglio però non trovano ancora riscontri pratici e vedono l'opposizione dei suoi superiori. In collaborazione con l'appuntato Pellecchia, i cui modi spicci si scontrano con l'atteggiamento legalitario del suo superiore, e con la scontrosa e carismatica PM Gemma D'Angelo, Fenoglio scopre che il boss Grimaldi ha pagato un riscatto per riavere suo figlio, ma il bambino non è mai tornato a casa.

I sospetti si concentrano su Vito Lopez, ex braccio destro del boss Grimaldi: l'amicizia che li ha legati per anni è infatti entrata in crisi ed è sfociata in una lotta fratricida e mortale. Ma è davvero Lopez l'artefice della faida oppure è solo un ennesimo capro espiatorio? La domanda tormenta Fenoglio, mentre sull'orizzonte sempre più cupo delle vicende nazionali si consuma l'attacco di Cosa Nostra al cuore dello Stato con i massacri mafiosi di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle rispettive scorte.

Il Metodo Fenoglio (qui il nostro approfondimento sulla serie con Alessio Boni) propone una narrazione che conduce in una "zona grigia" dove diventa difficile, se non impossibile, distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato.

Sinossi della prima puntata, lunedì 27 novembre

Il primo episodio si intitola Una storia semplice. Bari, ottobre 1991. L'omicidio di un usuraio sembra solo un caso da archiviare rapidamente. Non la pensa così il maresciallo Fenoglio del Nucleo Operativo dei Carabinieri. D'altra parte, Fenoglio ha teorie che sono spesso in conflitto con quelle dei suoi superiori. Sa che le storie non sono mai semplici e che la piccola malavita locale sta prendendo la forma di un'organizzazione ben più terribile e letale.

Nel secondo episodio, Una mutevole verità, l'omicidio dell'usuraio sembra risolto, ma Fenoglio nutre ancora troppi dubbi. Intanto, il rapporto tra Nicola Grimaldi, il boss al vertice della mafia barese, e il suo luogotenente Vito Lopez è sempre più sul filo del rasoio e costellato di delitti.

Il cast

Protagonista della fiction è Alessio Boni nei panni di Pietro Fenoglio, piemontese, è un alto maresciallo dei carabinieri in forza al Nucleo Operativo di Bari. Accanto a lui c'è Paolo Sassanelli nel ruolo dell'appuntato Antonio Pellecchia, uno sbirro vecchia maniera, manesco, poco incline alle distinzioni sottili. Giulia Bevilacqua è Serena Morandi, moglie di Fenoglio, Giulia Vecchio è la PM Gemma D'Angelo. Accanto a loro anche Michele Venitucci, nei panni del criminale Vito Lopez, e Marcello Prayer in quelli del boss Nicola Grimaldi.

Quante puntate e quando andranno in onda

Il metodo Fenoglio è composta in totale da 8 episodi, che saranno trasmessi il lunedì sera nel corso di quattro puntate. Il finale di stagione dovrebbe dunque andare in onda il 18 dicembre.

La serie sarà disponibile anche in streaming, gratuitamente, su RaiPlay (dove sono già presenti, in anteprima, i primi due episodi), in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand nei giorni successivi.