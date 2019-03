Il Manutentore: il noir di Claudio D'Avascio su Amazon Prime Video!

Locandina di Il manutentore

In questi giorni su Amazon Prime Video potrete trovare in streaming Il Manutentore, un interessante film italiano di genere noir diretto dall'esordiente Claudio D'Avascio ed interpretato da Bruno Ruotolo e Imma Pirone.

Il manutentore racconta la storia di Bruno Fraham, amministratore di un condominio che vive una vita fatta di monotona routine. In seguito alla conoscenza di una giovane ragazza madre ed a causa di un uomo che lo ossessiona, Fraham sovvertirà ogni schema della sua vita e dovrà fare i conti con uno scomodo passato che improvvisamente torna a tormentarlo.

Il film vanta eccellenze del cinema italiano quali Giusi Merli e Roberto Pedicini che in Italia è conosciuto per essere la voce di Kevin Spacey, Jim Carrey e tantissimi altri. La regia del film è invece firmata da Claudio D'Avascio che arriva al suo esordio dopo tanti anni di carriera iniziata nel 2004 con una serie di cortometraggi vincitori di diversi premi. Nel 2015 D'Avascio realizza per RAI 2 la miniserie a pillole per la serie tv L'Ispettore Coliandro. Il Manutentore è il primo lungometraggio di questo giovane talentuoso regista che ha già conquistato molti consensi tra pubblico e critica, vi lasciamo dunque al trailer del film e vi consigliamo di recuperarlo in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video, buona visione! Ecco il trailer: