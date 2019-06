Il Mangiatore di Pietre: il trailer del film con Luigi Lo Cascio al cinema dal 18 luglio

Ecco il trailer de Il Mangiatore di Pietre di Nicola Bellucci, con Luigi Lo Cascio, in uscita il 18 luglio. Nel cast anche Vincenzo Crea, Bruno Todeschini, Ursina Lardi, Leonardo Nigro e Peppe Servillo.

Trasposizione sul grande schermo dell'omonimo best seller di Davide Longo, Il mangiatore di pietre" ha partecipato alla 36° edizione del Torino Film Festival e al Trento Festival 2019. Girato in Piemonte (Val Varaita, Cuneo) e in Ticino (Val Bavona), il film è stato prodotto dall'Achab Film, Rai Cinema e della svizzera Cineworx Filmproduktion di Zurigo, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte.

Il mangiatore di pietre, Luigi Lo Cascio: "La scena da non perdere? Io nudo sotto la doccia!"

La trama de Il Mangiatore di Pietre: noir ambientato nelle valli piemontesi al confine con la Francia, storia drammatica, tra vecchi passeur e nuovi trafficanti. Il protagonista è Luigi Lo Cascio (Cesare) un cupo e travagliato vedovo che si trova a dover affrontare l'omicidio del figlioccio Fausto. Intorno a lui un affascinante commissario, un vecchio amico, un pericoloso nemico e un ragazzo in cerca di una strada.