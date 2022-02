Il Legionario: biglietti in omaggio per vedere al cinema il film di Hleb Papou

Scoprite come ottenere i biglietti omaggio per le proiezioni de Il Legionario, il film di Hleb Papou, nei cinema dal 24 febbraio.

In occasione dell'uscita de Il Legionario, il nuovo film diretto dal regista di origini bielorusse Hleb Papou, sono stati messi a disposizione una serie di biglietti omaggio per le proiezioni del film.

Nell'ultima settimana di febbraio, arriva nei cinema italiani Il legionario, il film diretto da Hleb Papou, alla sua prima regia per quanto riguarda i lungometraggi. Il progetto, nato dall'omonimo cortometraggio, è stato presentato allo scorso Festival di Locarno, dove Papou ha ricevuto il premio come miglior regista esordiente. Riconoscimento prestigioso che inaugura al meglio la carriera di Papou e che testimonia l'ottimo lavoro svolto nella realizzazione di un film che farà inevitabilmente riflettere tutti coloro che, a partire dal 24 febbraio, si recheranno al cinema per vederlo.

Per l'occasione, alcuni fortunati avranno l'opportunità di recarsi in determinate sale, sparse sul territorio italiano, per vedere l'opera gratuitamente. Nello specifico, sono stati messi a disposizione (ogni invito darà diritto a due biglietti omaggio) :

ROMA - Cinema GREENWICH - 20 inviti (40 biglietti)

I biglietti saranno validi per qualsiasi spettacolo di giovedì 24, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 febbraio e potranno essere richiesti, fino ad esaurimento, inviando una mail a info@blublunetwork.com, in cui andranno specificati il giorno in cui si intende utilizzare i biglietti ed un secondo giorno alternativo nel caso per il giorno prescelto non ci sia più disponibilità di posto. Inoltre, è altresì necessario che nell'email venga evidenziato MOVIEPLAYER.

Il legionario: una scena del film

Gli orari delle proiezioni andranno consultati direttamente sui siti dei cinema. I biglietti potranno essere ritirati direttamente alla cassa dei cinema presentando l'email di conferma ricevuta unitamente ad un documento di identità ed al Green Pass.

Presentato anche ad Alice nella città, Il Legionario vede nel cast Maurizio Bousso, Marco Falaguasta, Germano Gentile, Ina Gjika, Ilir Jacellari, Hedy Krissane, Giancarlo Porcacchia, Simona Senzacqua e Antonio Veneziano. Di seguito, la sinossi del film: "Daniel, un agente della Polizia di Stato, scopre che la sua squadra dovrà sgomberare il palazzo occupato dove vivono la madre e il fratello. Scisso tra l'amore per la sua famiglia e la fedeltà alla Polizia, Daniel dovrà scegliere da che parte stare".