Il lato oscuro della mia gemella stasera su Rai 2: cast e trama del film del ciclo 'Nel segno del giallo'

Stasera, 2 luglio, su Rai 2, in prima serata, alle 21.20, in prima visione assoluta, va in onda Il lato oscuro della mia gemella, quarto film del ciclo estivo 'Nel segno del giallo'. Il thriller è un film di Jeff Hare, la sceneggiatura porta la firma di Bryan Dick e Ken Sanders. Steve Gurevitch è l'autore della colonna sonora . Trama, cast e trailer del lungometraggio.

Twisted Twin - Il lato oscuro della mia gemella: Lauren Swickard in una foto

Il lato oscuro della mia gemella: Trama

Tess è una ragazza di diciotto anni che ha un bellissimo rapporto con la madre adottiva. Prima della partenza per l'università, trascorre un weekend al campus universitario per svolgere dei test. Qui succede qualcosa di sorprendente: incontra la sua gemella, Sammy, di cui ignorava l'esistenza. Le due ragazze, separate alla nascita, passano insieme la giornata e Sammy decide di invitare a casa sua la sorella che accetta felice. Ma Sammy in realtà è molto diversa dalla limpida Tess e quell'invito nasconde un diabolico piano.

Twisted Twin - Il lato oscuro della mia gemella: una scena del film

Il lato oscuro della mia gemella: Curiosità

Twisted Twin - Il lato oscuro della mia gemella è stato prodotto negli Stati Uniti da Lifetime. La prima data di uscita in streaming risale al 16 maggio 2020 nel Regno Unito e negli USA. Il titolo originale è Twisted Twin.

Twisted Twin - Il lato oscuro della mia gemella: Lauren Swickard in una scena

Il lato oscuro della mia gemella: Interpreti e personaggi

Twisted Twin - Il lato oscuro della mia gemella: Lauren Swickard in un momento dal film

Il lato oscuro della mia gemella: Critica e trailer

Twisted Twin - Il lato oscuro della mia gemella è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.2 su 10