Twisted Twin - Il lato oscuro della mia gemella, la recensione: un thriller deludente

Tess è cresciuta insieme all'amata mamma Patricia nel ranch di famiglia, ma ora per lei è il momento di un nuovo capitolo e sta per trascorrere il cosiddetto weekend di orientamento per il college, che determinerà il suo futuro nei prossimi anni. Una situazione di imminente lontananza che porta anche il suo fidanzato a rompere con lei, per timore che a distanza la loro storia non possa funzionare.

Twisted Twin - Il lato oscuro della mia gemella: Lauren Swickard in una scena del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Twisted Twin - Il lato oscuro della mia gemella, questo non sarà il solo cruccio con il quale la bella protagonista si ritroverà a fare i conti. Durante quel fatidico fine settimana, infatti, viene approcciata nei bagni femminili da una ragazza identica in tutto e per tutto a lei e scopre così di avere una gemella di nome Sammy. Le due sono state separate alla nascita e affidate a diverse famiglie adottive e Sammy sembra sapere molto sul loro comune passato. Inizialmente la sorella si dimostra amichevole e bendisposta nei confronti di Tess, ma ben presto finirà per svelare la sua vera natura e la situazione prenderà una piega molto pericolosa...

Essere o non essere

Twisted Twin - Il lato oscuro della mia gemella: Lauren Swickard in una scena

Il tema del furto d'identità è qui esasperato all'ennesima potenza in una narrazione inverosimile, tutta giocata sulla specchiata somiglianza tra Tess e Sammy, entrambe interpretate da una comunque volitiva Lauren Swickard. Certo il tema dei gemelli è stato di sovente utilizzato, sia sul grande che sul piccolo schermo, in maniere via via più assurde e Twisted Twin - Il lato oscuro della mia gemella si inserisce nella categoria con un notevole sprezzo del ridicolo. Palese infatti come la sceneggiatura faccia affidamento a velleità più o meno evidenti: qualsiasi indagine condotta seriamente da parte delle forze dell'ordine avrebbe infatti svelato immediatamente il sordido piano atto a incastrare la sfortunata vittima e a consegnare di rimando la colpevole alla giustizia. Niente di questo accade però nel corso degli ottanta minuti di visione, tutto per preparare il campo alla scontata resa dei conti finale, "sangue contro sangue".

Buoni e cattivi

Twisted Twin - Il lato oscuro della mia gemella: Lauren Swickard in una foto del film

Un paio di flashback qua e là a svelare parzialmente le motivazioni dell'effettiva villain, almeno una sequenza dove si palesano dubbi sull'effettiva identità della gemella, personaggi secondari che ovviamente si accorgono sempre troppo tardi delle pur manifeste differenze caratteriali tra le sorelle: improbabile a dir poco il gioco delle parti, con la versione "cappuccio, occhiali neri e rossetto" vs. "acqua e sapone" a tentare di evidenziare ulteriormente le idiosincrasie gemellari. Amanti traditi, fidanzati delusi, mamme ingenue e poliziotti ebeti: ecco qua il mix perfetto per dar vita all'ennesimo thriller per il mercato televisivo senza arte né parte. Ma se la narrazione fa come detto acqua da tutte le parti, il comparto tecnico non fa meglio, con tutti gli endemici difetti tipici di questo particolare sottofilone...

Fino all'ultimo sguardo

Twisted Twin - Il lato oscuro della mia gemella: Lauren Swickard in una foto

La produzione è Lifetime e chi almeno una volta ha visto uno dei titoli realizzati da questa compagnia sa già a cosa sta per andare incontro, con il basso budget che va di pari passo con le zero idee e una regia anonima, in quest'occasione a firma di Jeff Hare, uno dei tanti mestieranti a libro paga. Twisted Twin - Il lato oscuro della mia gemella si trascina stancamente e inesorabilmente, con l'esigua durata che appare in realtà molto più lunga dell'effettivo minutaggio. Suspense ai minimi storici, un finale già scritto - ma con un epilogo a dir poco bizzarro prima del giungere dei titoli di coda - ed emozioni pressoché assenti: una visione che non regala sorprese e annoia oltremisura.