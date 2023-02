Il grande Lebowski, su Prime Video in streaming da oggi

Il grande Lebowski, uno dei film cult dei fratelli Coen, sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 16 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati.

Il grande Lebowski, uno dei film cult dei fratelli Coen, sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 16 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Uscito a due anni di distanza dal successo da Oscar di Fargo e accolto inizialmente senza troppo entusiasmo da parte del pubblico, Il grande Lebowski è un film rivalutato con il tempo e diventato da allora un assoluto cult movie, tanto da essere ancora oggi uno dei titoli più amati nella produzione dei Coen. Come già in Fargo, la trama è imperniata su un canovaccio tipicamente noir, fra intrighi, sequestri, indagini e criminali: in questo caso, però, i Coen rovesciano totalmente i codici dell'hard boiled, costruendo un giallo bizzarro e paradossale, a partire dal suo protagonista.

John Goodman ne Il grande Lebowski

Jeffrey Lebowski, detto il Drugo ("the Dude" nella versione originale), bislacco e trasandato uomo di mezza età vittima di un caso di omonimia, è un perfetto antieroe coeniano, incarnato da un Jeff Bridges in stato di grazia. Attorno a lui, fra memorabili scambi di battute, una galleria di fantastici comprimari, fra cui vale la pena citare quantomeno l'irruento Walter Sobchak di John Goodman. Nel cast, inoltre, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Steve Buscemi, Tara Reid e John Turturro.