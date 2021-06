Il gobbo di Notre Dame, Michael Jackson: la Disney rifiutò la colonna sonora del Re del Pop

La Disney rifiutò la proposta di Michael Jackson di produrre e registrare la colonna sonora per il film d'animazione più famoso del 1996: Il gobbo di Notre Dame. Il Re del Pop voleva registrare delle canzoni per la pellicola ma perse l'occasione a causa delle recenti accuse di abusi sessuali su minori.

Quasimodo in una scena del film

All'epoca il profilo pubblico del cantautore era molto controverso: Michael era stato accusato di abusi su minori nel 1993 e questo, come spiegato dal compositore Alan Menken, condizionò la sua collaborazione con la Disney. "Ricevetti una chiamata dall'assistente di Michael che mi disse che si trovava al Four Seasons Hotel di New York", ha raccontato Menken.

"Era lì per affrontare le accuse riguardanti il suo presunto comportamento inappropriato nei confronti di alcuni bambini minorenni, oltre che per superare la rottura con Lisa Marie Presley." Ha continuato Menken. "Mi disse che gli sarebbe piaciuto venire nel mio studio, guardare il film e parlarne. Così mi misi in contatto con la Disney Animation e loro risposero: 'Incontralo! Se gli piace il film... possiamo ascoltare la sua proposta.'"

Il Gobbo di Notre Dame: una scena del film animato

Secondo Menken i rapporti tra Michael e la Disney presero presto una piega diversa: "Michael mi disse che voleva produrre e registrare tre canzoni, lo riferii ai produttori del film e loro mi dissero: 'ti richiamiamo più tardi' e, prevedibilmente, risposero di no. La cosa peggiore è che nessuno aveva il coraggio di dirlo al Re del Pop; toccò al mio defunto manager, Scott Shukat, comunicarlo all'avvocato di Jackson."