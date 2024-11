Il Gladiatore II: una versione bizzarra e completamente folle era stata pensate per il sequel

C'è una sceneggiatura, scritta per il Gladiatore II, che era stata pensata dopo il grande successo del film, e che è stata scartata in quanto completamente folle

Dopo mesi di interminabili promozioni, il pubblico di tutto il mondo si è abituato all'idea che Il Gladiatore avrebbe avuto un sequel sotto forma di Gladiatore II. L'idea che questo universo continui con i nuovi attori come Paul Mescal e Denzel Washington è diventata un'altra faccia della realtà.

I primi numeri degli incassi all'estero indicano che questa incarnazione del mito del Gladiatore è destinata a diventare una fonte di denaro per la Paramount Pictures e altri finanziatori. A questo punto, è come se fosse stato preordinato che questo fosse il modo in cui un sequel del Gladiatore avrebbe dovuto svolgersi.

Chiunque conosca la storia del Gladiatore II sa però che un tempo era in programma una versione radicalmente diversa di questo progetto. Una versione del Gladiatore II con protagonista Mescal non era la prima incarnazione di un sequel del Gladiatore. Un'idea significativamente diversa, e decisamente bizzarra, di questo concetto era già in programma.

Le origini del Gladiatore II e la bizzarra idea originaria

Nel libro del 2010 di Nicole LaPorte, The Men Who Would Be King: An Almost Epic Tale of Moguls, Movies, and a Company Called DreamWorks, viene riportato un aneddoto secondo il quale uno dei fondatori della DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, era immediatamente al telefono per discutere delle idee del Gladiatore II la sera dopo che il Gladiatore originale aveva vinto l'Oscar come miglior film.

Ecco da quanto tempo esiste l'idea di trasformare questo successo del 2000 in un franchise. Inevitabilmente, dato che il Gladiatore II è rimasto in fase di sviluppo, sono state discusse alcune idee diverse e strampalate su come continuare la saga, soprattutto perché il protagonista del Gladiatore, Maximus (Russell Crowe) è morto nel primo film.

Nel giugno 2001 è stato ingaggiato uno sceneggiatore per scrivere il sequel del Gladiatore. Alla fine del 2002, i commenti pubblici dei produttori di questo sequel rivelarono che si stava esplorando la nozione di un'aldilà per assicurare il ritorno di Maximus.

Nel 2006, Ridley Scott ha rivelato che il motivo per cui il Gladiatore II non è stato realizzato al tempo, è stato in parte dovuto a divergenze creative. I dirigenti dello studio desideravano un film molto simile alla versione finale del Gladiatore II, incentrato su Lucius Verus.

Già a questo punto, l'idea di realizzare Il Gladiatore II senza Crowe era un'idea che i finanziatori e i responsabili degli studios si sentivano di accettare. Nel frattempo, Crowe stava spingendo per una sceneggiatura più fantastica che avrebbe permesso a Maximus di resistere in questo franchise. Questa ricerca alla fine ha portato a una sceneggiatura assolutamente folle scritta da Nick Cave.

Tra i punti stravaganti della trama c'erano Maximus coinvolto nell'omicidio di Gesù Cristo e questo protagonista del Gladiatore che diventa immortale. Il finale avrebbe coinvolto Maximus ancora vivo nel mondo moderno in un lavoro di alto profilo al Pentagono. Inutile dire che questa particolare sceneggiatura è diventata famigerata negli anni per i suoi elementi bizzarri.

Riflettendo su questa versione de Il Gladiatore II nel 2024, Scott ha osservato di aver sempre dubitato che la sceneggiatura potesse davvero funzionare come film. Una volta che il co-fondatore della DreamWorks, Steven Spielberg, ha detto che non gli piaceva la sceneggiatura, questo ha dato a Scott la sicurezza di fare a meno della visione di Cave.

Massimo non sarebbe tornato come una figura immortale che si intrecciava in enormi eventi storici (come Le Crociate) come un Forrest Gump romano. Scott ha anche affermato che questa versione di Gladiatore II sarebbe stata un musical. Considerando quanto bene è andata la cornamusa di Les Miserables di Crowe , è dubbio che il suo canto come Massimo avrebbe suscitato l'entusiasmo del pubblico.