Il gladiatore 2, i protagonisti elogiano Ridley Scott: "Il migliore ad intrattenere il pubblico"

Paul Mescal e Denzel Washington hanno celebrato il regista del sequel in arrivo prossimamente nelle sale.

Un poker di star capitanato da Paul Mescal e Denzel Washington ha partecipato alla presentazione di Il gladiatore 2 di Ridley Scott a Tokyo. Il protagonista, che interpreta Lucio Vero, ha risposto ad alcune domande sul regista.

Dopo il grande successo del film del 2000 con Russell Crowe nel ruolo di Massimo Decimo Meridio, Ridley Scott è tornato dietro la macchina da presa a distanza di quasi venticinque anni per il sequel, con un cast in parte rinnovato.

Attenzione del pubblico

"Rispetto al film precedente" ha spiegato Mescal "[Scott] aveva più risorse a disposizione e le ha utilizzate al meglio. Non c'è miglior regista di Ridley Scott per concentrarsi sul senso di intrattenimento del pubblico".

Paul Mescal in una scena de Il gladiatore 2

L'attenzione del pubblico è un aspetto che anche il Tokyo International Film Festival ha ritenuto molto importante, collocando la proiezione di Il gladiatore 2 a metà dell'evento. Si tratta della prima volta per un film hollywoodiano.

Il migliore

Anche Denzel Washington ha speso parole di elogio per il regista:"Ovviamente, eravamo nelle mani di un maestro del cinema quindi c'era completa fiducia in ciò che stava facendo". L'attore aveva già lavorato con Scott nel 2007 in American Gangster.

"Ci lasciava essere responsabili delle nostre azioni" ha spiegato Washington riferendosi all'esempio di una sequenza da girare "C'erano così tante angolazioni, così tante telecamere, non avevo idea di dove sarebbe stata la visuale ma non importava". Nel cast del film ritornano anche Connie Nielsen nel ruolo di Lucilla, madre di Lucio Vero, figlio della relazione con il personaggio di Crowe nel primo film, e Derek Jacobi, nei panni del senatore Gracco.

Tra le new entry spiccano Joseph Quinn, Fred Hechinger e Pedro Pascal. Paul Mescal è stato scelto in una lista di nomi che comprendeva anche altri colleghi noti come Austin Butler, Richard Madden e Miles Teller.