Il Giudizio, su Prime Video in streaming da oggi

Il Giudizio, opera prima diretta da Gianluca Mattei e Mario Sanzullo, con Fortunato Cerlino, Caterina Murino, Fabrizio Nevola, Tobia De Angelis e con la partecipazione di Sandra Ceccarelli, è disponibile in esclusiva da oggi 20 settembre in streaming su Amazon Prime Video.

Il film è una produzione Ventottodieci Produzioni in collaborazione con Medusa Film e Prime Video. Andrea e Junior, padre e figlio adolescente, sono continuamente in attrito, le loro schermaglie e le profonde incomprensioni segnano quotidianamente il loro rapporto. E' il modello del nonno Ettore, detenuto in carcere, ad affascinare il ragazzo che rimprovera al proprio padre di essere un debole nei fatti della vita. Eppure, sono proprio le vicissitudini giudiziarie di Ettore ad aver minato gravemente la serenità e il benessere familiare che la madre del ragazzo e la nonna tentano, al di là delle differenti vedute, di superare per mantenere unita la famiglia.

Il giudizio: un momento del film

Un viaggio sospeso tra presente e passato, sogno e realtà, sarà l'occasione per un confronto finalmente aperto e l'inizio di un graduale riavvicinamento.