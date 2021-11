Il giro del mondo in 80 giorni: David Tennant nel teaser trailer della serie tv

PBS Masterpiece ha pubblicato il primo teaser trailer per il suo adattamento di Il giro del mondo in 80 giorni con David Tennant nei panni di Phileas Fogg.

Il promo si apre con il protagonista Phileas Fogg, interpretato da un baffuto David Tennant, che si presenta ad alcuni compagni di carrozza rivelando la sua missione e il rapporto con i soci di viaggio Jean Passepartout (Ibrahim Koma) e Abigail Fix (Leonie Benesch). Fix, che appare come un poliziotto nel libro, è reimmaginato come una giornalista del Daily Telegraph che supervisiona la storia di Fogg, con grande dispiacere dell'inglese. Pur rimanendo fedele alla storia di Giulio Verne, con Phileas Fogg che scommette di poter "percorrere tutto il globo in 80 giorni", il teaser riconosce che l'impresa non sarà semplice mostrando il protagonista intento a lamentarsi di una mosca che gli è entrata nell'occhio o a vomitare sul lato di una barca mentre Passepartout gli regge il cappello.

Around the World in 80 Days si concentra anche sui vari luoghi che Phileas Fogg e i suoi colleghi Passepartout e Fix visitano, viaggiando a piedi, in treno o in mongolfiera. Durante questo viaggio, i tre affrontano vari pericoli senza per questo rinunciare alla missione che hanno intrapreso. Quando una passeggera del treno chiede se può effettivamente fare il giro del mondo in così poco tempo, il protagonista risponde: "Certamente Madame, o potrei morire provandoci".

Around the World in 80 Days uscirà negli USA su PBS Masterpiece il 2 gennaio 2, 2022.