Il giro del mondo in 80 giorni stasera su Rai 2: trama e cast delle puntate del 29 dicembre

Stasera su Rai 2 vanno in onda due nuovi episodi della miniserie Il giro del mondo in 80 giorni, adattamento televisivo del romanzo di Jules Verne.

Stasera venerdì 29 dicembre alle 21:20 su Rai 2 vanno in onda due nuovi episodi della serie Il giro del mondo in 80 giorni, basata sul romanzo omonimo del 1873 di Jules Verne. La miniserie è coprodotta da Slim Film + Television e Federation Entertainment per l'Alleanza Europea formata da Rai, France Télévisions e Zdf. Se volete sapere se ci sarà una seconda stagione de Il giro del mondo in 80 giorni, la risposta è sì: la miniserie è stata rinnovata per una seconda stagione.

Il giro del mondo in 80 giorni: Trama

Londra, 1872. Phileas Fogg, seduto come sempre sul divano del Reform Club, legge un articolo su quanto il progresso tecnologico abbia cambiato il modo di viaggiare.

La sua naturale flemma, però, quel giorno viene incrinata da una cartolina ricevuta da una donna amata e poi perduta, un messaggio conciso che ha il potere di sconvolgerlo. Sarà proprio quella cartolina ad indurlo a lanciare una scommessa pressoché impossibile: circumnavigare il globo in appena 80 giorni.

Terzo episodio

La guida di Fogg e Passepartout si rivela essere un ladro, e i due si ritrovano soli nel deserto, nel bel mezzo di una tempesta di sabbia.

Fix è furibonda per essere stata lasciata indietro e per cercare aiuto si rivolge alla nobildonna inglese Jane Digby e a suo marito, lo sceicco Medjuel el Mezrab. Quando però Jane rivela a Fix delle scomode verità, la ragazza si pone il dubbio se continuare o meno il viaggio.

Quarto episodio

Arrivati alla fine di un binario morto in India, i tre si ritrovano nello sperduto villaggio di Narupani, dove tutti sono impegnati nei preparativi di un matrimonio, fino a che i soldati inglesi non arrestano lo sposo, un sepoy che aveva disertato.

Fogg è determinato a proseguire il suo viaggio, ma tenta di intercedere in favore del soldato indiano arrestato. Nel frattempo, Passepartout, deluso da alcuni atteggiamenti di Fogg, non sa se accordargli ancora il proprio aiuto mentre, a seguito di alcune scoperte fatte sul conto di suo padre, Fix si sente completamente sola e smarrita.

Interpreti e Personaggi

David Tennant: Phileas Fogg

Ibrahim Koma: Jean Passepartout

Leonie Benesch: Abigail Fix Fortescue

Jason Watkins: Bernard Fortescue

Peter Sullivan: Nyle Bellamy

Richard Wilson: Grayson

Leon Clingman: Roberts

Anthony Flanagan: Thomas Kneedlingn

Jeff Rawle: Hughes

David Sherwood: Samuel Fallentin

Dove vedere Il giro del mondo in 80 giorni

Le otto puntate de Il giro del mondo in 80 giorni saranno trasmesse il mercoledì ed il venerdì per due settimane. La serie andrà in onda su Rai 2 in prima serata alle 21:20. La miniserie si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.