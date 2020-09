Il Giovane Wallander, su Netflix in streaming da oggi

Netflix ha reso oggi disponibile in streaming la serie originale Il giovane Wallander, prequel del popolare poliziesco Wallander, con tutte le sei puntate della nuova stagione.

La serie prequel in sei parti vede nel cast l'attore svedese Adam Pålsson nel ruolo della versione giovane di Kurt Wallader, Richard Dillane nei panni del Sovrintendente Hemberg e Leanne Best nel ruolo di Frida Rask. Al centro de Il giovane Wallander il primo caso di Kurt Wallander e le esperienze formative - personali e professionali - del futuro detective. Dopo essere uscito dalla scuola di polizia, Wallander fallisce nel tentativo di difendere un'adolescente da un terribile attacco e deve superare il senso di colpa per riuscire a risolvere il crimine.

Il giovane Wallander: un'immagine della serie Netflix

Il giovane Wallander è diretto da Ole Endresen e Jens Jonsson e prodotto da Berna Levin. La sceneggiatura è firmata da Ben Harris ed è basata sui famosi romanzi di Kurt Wallander di Henning Mankell. La sinossi ufficiale recita: ""Kurt Wallander deve affrontare la realtà sempre più violenta dell'attuale Svezia. Quando non è in grado di salvare un adolescente da un crimine raccapricciante, Wallander deve imparare a far fronte al suo senso di colpa per risolvere il caso. La storia si concentra sulle esperienze formative - professionali e personali - affrontate da Kurt come ufficiale di polizia appena laureato, poco più che ventenne".

Il giovane Wallander è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.