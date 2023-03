Il futuro in un bacio, su Netflix in streaming da oggi

Il futuro in un bacio, il nuovo film con Alvaro Cervantes e Silvia Alonso, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 3 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati.

Il futuro in un bacio racconta la storia di Javier (Álvaro Cervantes), che all'età di sedici anni bacia una ragazza per la prima volta scoprendo di avere un dono molto particolare: se bacia una ragazza può vedere il futuro della sua relazione con lei prima ancora di viverla. Questo "dono" però non fa che creare problemi perchè tutte le storie che inizia "vanno a finire male" e quindi lui decide di lasciarle prima di avere il cuore spezzato. Tuttavia le cose cambiano quando una sera bacia Lucia e si vede felicemente sposato con lei. L'unico problema è che Lucia è la fidanzata del suo migliore amico.

Locandina di Il futuro in un bacio

Un giorno, però, qualcosa cambierà. Una sera, Javier bacerà Lucía, e noterà come il futuro con lei possa essere radioso: felicità una famiglia e dei figli. C'è un solo problema: lei è la ragazza del suo migliore amico... Come farà a risolvere questa situazione inaspettata?