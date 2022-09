Il festival dei cantastorie, su Netflix in streaming da oggi

Il festival dei cantastorie, il nuovo titolo originale turco, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 2 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Un musicista itinerante, ormai anziano, si riavvicina al figlio molti anni dopo la scomparsa della moglie. Tra i due non vi è più alcun rapporto da venticinque anni: il figlio rimprovera al padre di averlo abbandonato in collegio, e non essersi mai preso cura di lui. Per questo, divenuto adulto, se ne è allontanato definitivamente.

Locandina di Il festival dei cantastorie

Il padre, invece, ritiene di aver fatto il possibile, anche considerando il proprio mestiere, che lo portava continuamente lontano da casa. Adesso, nonostante sia gravemente ammalato, l'uomo non intende mancare l'occasione di partecipare al Festival dei Bardi, un evento musicale tradizionale che si svolge a Norimberga. Dalla Turchia, padre e figlio decideranno così di partire insieme: quest'ultimo spera che questa possa essere l'occasione per riappacificarsi, ma chiarire le questioni in sospeso sarà quanto mai doloroso e affatto semplice.